Свищев заявил, что спортивный мир бесчеловечно относится к российским паралимпийцам

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о возможном возвращении российских паралимпийцев на международные соревнования.

«Я достаточно регулярно общаюсь с коллегами из Паралимпийского комитета и вижу, что ни на минуту не ослабевает его позиция в борьбе за права наших спортсменов. Они их и в судах и отстаивают — пока не получается, к сожалению. Какое-то не то что неспортивное, а бесчеловечное отношение есть к тем спортсменам, которые всему миру доказывают, что даже при условии особенностей здоровья они все равно занимаются спортом и показывают, что спорт доступен людям в любом состоянии. Мы должны им помогать. В том числе должно это делать и международное паралимпийское движение, но происходит все наоборот», — приводит слова Свищева «Газета.Ru».

В 2019 году МПК условно восстановил членство ПКР в организации с выдвижением ряда требований, которые российский комитет должен выполнить до 31 декабря 2022 года. В 2021 году благодаря этому решению россияне смогли принять участие в летних Паралимпийских играх в Токио.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в феврале МПК принял решение не допускать россиян к соревнованиям, а позднее лишил ПКР членства в международной организации.