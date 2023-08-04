Арина Аверина рассказала, что ей приятно выступать под флагом России на Играх стран СНГ

Российская гимнастка Арина Аверина прокомментировала выступление на вторых Играх стран СНГ под флагом России. Она 4 августа выступила в упражнениях с обручем.

«Я чувствовала, как поддерживали, переживали, и очень приятно, что наконец с нашим флагом. Видишь свой флаг и чувствуешь поддержку, хочется в два раза лучше и больше выступать. Когда видела в последний раз российский флаг на соревнованиях? Это было перед Олимпиадой, последним стартом у нас был чемпионат Европы», — приводит слова Авериной ТАСС.

В июле исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Для получения данного статуса спортсмен должен подать заявку в FIG в соответствии с правилами.