Арина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на Играх СНГ

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на Играх СНГ в Минске. Девушка набрала 36,1 балла. Второй стала Лала Крамаренко, набрав 35,1 бала. Третья — белоруска Алина Гоносько.

Художественная гимнастика. II Игры СНГ, Минск. Отдельные виды, обруч

1. Арина Аверина (Россия) — 36,1 балла.

2. Лала Крамаренко (Россия) — 35,1.

3. Алина Горносько (Белоруссия) — 33,35.

4. Елизавета Зорькина (Белоруссия) — 32,2.

5. Вилана Савадян (Узбекистан) — 31,95.

6. Эрика Жайлауова (Казахстан) — 30,05.

7. Милана Парфилова (Казахстан) — 29,95.

8. Камилла Сеидзаде (Азербайджан) — 28,2.