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Художественная гимнастика

Сегодня, 16:47

Арина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на Играх СНГ

Виктория Кравченко
Арина Аверина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на Играх СНГ в Минске. Девушка набрала 36,1 балла. Второй стала Лала Крамаренко, набрав 35,1 бала. Третья — белоруска Алина Гоносько.

Художественная гимнастика. II Игры СНГ, Минск. Отдельные виды, обруч

1. Арина Аверина (Россия) — 36,1 балла.
2. Лала Крамаренко (Россия) — 35,1.
3. Алина Горносько (Белоруссия) — 33,35.
4. Елизавета Зорькина (Белоруссия) — 32,2.
5. Вилана Савадян (Узбекистан) — 31,95.
6. Эрика Жайлауова (Казахстан) — 30,05.
7. Милана Парфилова (Казахстан) — 29,95.
8. Камилла Сеидзаде (Азербайджан) — 28,2.

Арина Аверина
Лала Крамаренко
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