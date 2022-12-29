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Сегодня, 22:23

Аверины поделились впечатлениями от мастер-класса в Мексике, на котором было больше 300 человек

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Чемпионки мира Дина и Арина Аверины после гала-концерта олимпийской сборной во дворце Ирины Винер рассказали, как прошел мастер-класс в Мексике. На нем было больше 300 человек из 10 разных стран.

— Как прошел мастер-класс в Мексике?

Арина: Хорошо. Люди поддерживали, их было достаточно много. Мы думали, что мало людей прилетит в такую даль, в Мексику.

Дина: А было 10 стран и чуть больше, чем 300 человек. Были не только из Мексики — Аргентина, Куба.

— Как появился вариант с Мексикой?

Арина: Они нас ждали очень давно. Кажется, с 2017 года хотели пригласить нас на мастер-класс, но у нас все не находилось времени. Были соревнования, подготовка к новому сезону, а сейчас так как появилось время, удалось слетать. Они были очень счастливы. Уже ждут нас в следующем году, но только с туром по Мексике.

Арина Аверина
Дина Аверина
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