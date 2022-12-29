Аверины рассказали о состоянии здоровья

Чемпионки мира Дина и Арина Аверины после гала-концерта олимпийской сборной во дворце Ирины Винер рассказали о состоянии здоровья и объяснили, с чем были связаны ошибки во время выступления. Гимнастки не выступали на соревнованиях после Спартакиады сильнейших, а после усиленно залечивали травмы.

— Как здоровье? Были небольшие потери.

Арина Аверина: — Потери связаны со светом, непривычно выступать в темноте, когда на тебя светят прожектора. Поэтому случались потери. А так со здоровьем все слава богу. Мы уже восстановились, не жалуемся.