Сестры Аверины: «Песни записывать точно не будем. Мы занимаемся спортом, а не вокалом»

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины в комментарии для «СЭ» высказались о возможном выпуске собственной песни.

Ранее фигуристка Александра Трусова вместе с Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной выпустила трек «Я не кукла».

«Точно не будем записывать песни. Мы не занимаемся вокалом, а занимаемся спортом. Нам кажется, что этим [пением] надо заниматься с детства, так же как и спортом. Поэтому уходить в вокал точно не собираемся», — сказали сестры Аверины «СЭ».

Для Трусовой это второй трек. В день своего 19-летия, 23 июня, фигуристка представила песню под названием «Два крыла» и клип на нее.