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Художественная гимнастика

Сегодня, 08:30

Сестры Аверины: «Песни записывать точно не будем. Мы занимаемся спортом, а не вокалом»

Константин Белов
Корреспондент
Дина и Арина Аверины.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российские гимнастки Арина и Дина Аверины в комментарии для «СЭ» высказались о возможном выпуске собственной песни.

Ранее фигуристка Александра Трусова вместе с Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной выпустила трек «Я не кукла».

«Точно не будем записывать песни. Мы не занимаемся вокалом, а занимаемся спортом. Нам кажется, что этим [пением] надо заниматься с детства, так же как и спортом. Поэтому уходить в вокал точно не собираемся», — сказали сестры Аверины «СЭ».

Для Трусовой это второй трек. В день своего 19-летия, 23 июня, фигуристка представила песню под названием «Два крыла» и клип на нее.

Арина Аверина
Дина Аверина
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