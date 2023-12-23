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Художественная гимнастика

Сегодня, 10:43

CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение отстранить ее на два года

Сергей Разин
корреспондент
Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной команды Ирины Винер на решение апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF) о двухлетнем отстранении.

«Спортивный арбитражный суд недавно зарегистрировал следующее дело: CAS 2023/A/10228 «Ирина Винер против Фонда гимнастической этики. Арбитраж находится на ранней стадии, и дата слушания еще не назначена», — приводит ТАСС сообщение CAS.

6 марта 2023 года дисциплинарная комиссия FEG объявила об отстранении Винер от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на два года.

29 ноября FEG рассмотрел апелляцию Винер и оставил двухлетнее отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики в силе. Сообщалось, что Винер может обжаловать это решение в CAS в течение 21 дня.

Источник: https://tass.ru/sport/19615133
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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