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Художественная гимнастика

17 августа 2022, 23:40

Винер: «Если Полстяная обратится ко мне, тогда подумаю, взять ее к нам или нет»

Ирина Винер рассказала, может ли она взять к себе гимнастку Полстяную
Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала, может ли она взять к себе гимнастку Елизавету Полстяную.

«Если Полстяная обратится ко мне, тогда подумаю, взять ее к нам или нет. На данный момент со мной никто не связывался», — приводит слова Винер Sport24.

Ранее Полстяная сообщила, что не планирует продолжать спортивную карьеру в Латвии. В своем заявлении девушка рассказала, что вместе с тренером они приняли решения прекратить занятия, так как от российского гражданства она не планирует отказываться, а более того, решила вернуться в Россию.

19-летняя Полстяная начинала карьеру в России, с 2018 года она представляла Латвию. 6 августа спортсменка сообщила, что ей запретили выступать на чемпионате мира.

Источник: https://sport24.ru/news/gymnastics/2022-08-17-viner-yesli-polstyanaya-obratitsya-ko-mne-togda-podumayu-vzyat-yeye-k-nam-ili-net
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика

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