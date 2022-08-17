Винер: «Если Полстяная обратится ко мне, тогда подумаю, взять ее к нам или нет»

Ирина Винер рассказала, может ли она взять к себе гимнастку Полстяную

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала, может ли она взять к себе гимнастку Елизавету Полстяную.

«Если Полстяная обратится ко мне, тогда подумаю, взять ее к нам или нет. На данный момент со мной никто не связывался», — приводит слова Винер Sport24.

Ранее Полстяная сообщила, что не планирует продолжать спортивную карьеру в Латвии. В своем заявлении девушка рассказала, что вместе с тренером они приняли решения прекратить занятия, так как от российского гражданства она не планирует отказываться, а более того, решила вернуться в Россию.

19-летняя Полстяная начинала карьеру в России, с 2018 года она представляла Латвию. 6 августа спортсменка сообщила, что ей запретили выступать на чемпионате мира.