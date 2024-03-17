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Художественная гимнастика

17 марта, 14:55

Крамаренко выиграла три финала на «Кубке чемпионок имени Алины Кабаевой»

Лала Крамаренко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Россиянка Лала Крамаренко стала победительницей трех финалов на международном турнире Гран-при «Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой» в воскресенье в Москве.

В субботу 19-летняя гимнастка стала лучшей в индивидуальном многоборье.

Гран-при. Кубок Чемпионок имени Алины Кабаевой

Лента

1. Арина Ткачук

2. Владислава Шаронова

3. Сильва Саргсян

Булавы

1. Мария Борисова

2. Лала Крамаренко

3. Сильва Саргсян

Мяч

1. Лала Крамаренко

2. Арина Ткачук

3. София Бернат

Обруч

1. Лала Крамаренко

2. Анна Попова

3. София Бернат

Без предмета

1. Лала Крамаренко

2. Алиса Медведева

3. Сильва Саргсян

Многоборье

1. Лала Крамаренко

2. Мария Борисова

3. Владислава Шаронова

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