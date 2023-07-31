Олимпийская чемпионка Татарева рассказала о диалоге с Винер перед Играми в Токио-2020

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева рассказала о диалоге с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер перед Олимпиадой в Токио-2020.
Спортсменка потеряла брата в момент подготовки к турниру.
«Она [Ирина Винер] сказала: «Настенька, ты нужна мне, ты нужна команде, ты нужна стране. Поэтому начинай тренироваться, и все будет хорошо», — цитирует Татареву «Газета.ru».
На Олимпиаде-2020 гимнастка стала серебряной призеркой в групповом многоборье.