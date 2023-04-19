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Сегодня, 13:38

Полстяная рассказала, как в Латвии ее заставляли отказаться от российского гражданства ради Олимпиады

Алина Савинова
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Гимнастка Елизавета Полстяная, ранее выступавшая за сборную Латвии, высказалась об отстранении от национальной команды за решение сохранить российское гражданство.

«Я пережила всю эту ситуацию, развернувшуюся в 2022-м, и поняла, что сделала правильный выбор, потому что я сейчас дома, с семьей, в своей стране. Моей основной целью было попадание на Игры в Париж. А мне в Латвии выставили условие: если я не отказываюсь от российского гражданства, то теряю право отбираться на Олимпиаду. А без этого моя карьера теряла смысл», — приводит «Чемпионат» слова гимнастки.

Полстяная родилась в Москве. С 2018 года она представляла сборную Латвии на международной арене.

Источник: https://www.championat.com/other/news-5073737-polstyanaya-mne-vystavili-uslovie-otkazatsya-ot-rossijskogo-grazhdanstva-radi-olimpiady.html
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