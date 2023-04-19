Полстяная рассказала, как в Латвии ее заставляли отказаться от российского гражданства ради Олимпиады

Гимнастка Елизавета Полстяная, ранее выступавшая за сборную Латвии, высказалась об отстранении от национальной команды за решение сохранить российское гражданство.

«Я пережила всю эту ситуацию, развернувшуюся в 2022-м, и поняла, что сделала правильный выбор, потому что я сейчас дома, с семьей, в своей стране. Моей основной целью было попадание на Игры в Париж. А мне в Латвии выставили условие: если я не отказываюсь от российского гражданства, то теряю право отбираться на Олимпиаду. А без этого моя карьера теряла смысл», — приводит «Чемпионат» слова гимнастки.

Полстяная родилась в Москве. С 2018 года она представляла сборную Латвии на международной арене.