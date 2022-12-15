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Художественная гимнастика

15 декабря, 19:58

Сестры Аверины проведут мастер-класс в Мексике

Анна Горшкова
Корреспондент
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Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины проведут мастер-классы в Мексике, сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

«У Авериных — мастер-класс в Мексике, где они также выступят с показательными программами, — цитирует Винер ТАСС. — Поэтому на декабрьских соревнованиях их не будет. Они поддерживают свою спортивную форму, и я считаю, что они очень хорошо выглядят».

Мастер-классы сестер Авериных пройдут с 15 по 18 декабря в спорткомплексе «Замна» в Мериде. 18 декабря спортсменки примут участие в гала-концерте.

Источник: ТАСС
Арина Аверина
Дина Аверина
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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Винер назвала выступления россиян на гала-концерте важными для развития художественной гимнастики