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Художественная гимнастика

13 декабря, 20:19

Винер назвала выступления россиян на гала-концерте важными для развития художественной гимнастики

Микеле Антонов
Корреспондент
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в разговоре с «СЭ» раскрыла детали ближайшего гала-концерта с участием звезд мировой сцены и олимпийской сборной России.

«У нас 29 числа будут великолепные финальные соревнования и концерт вместе с суперзвездой мировой оперы Ильдаром Абдразаковым, который недавно открыл сезон в Миланском оперном театре Ла Скала. Гимнастки будут делать свои программы. Это новая форма выступлений, которую мы придумали. В течение года мы показали зрителям шесть таких концертов. Это ничуть не менее важно, удобно и для нашей страны, и для развития художественной гимнастики в России», — сказала Винер «СЭ».

Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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