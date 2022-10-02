Суперзвезду российской гимнастики забрали под венец с Олимпийского бала

История любви гимнастки Маргариты Мамун и пловца Александра Сухорукова.

Маргарита Мамун — ярчайшая звезда отечественной и мировой художественной гимнастики прошлого десятилетия, олимпийская чемпионка 2016 года в индивидуальном многоборье. Своей необычной фамилией и прозвищем Бенгальская Тигрица она обязана отцу — уроженцу Бангладеш Абдулле аль Мамуну. С отцом же связана главная трагедия в жизни гимнастки. Абдулла скончался от онкологии через шесть дней после победы дочери в Рио. Маргарита знала о смертельной болезни отца, но какими-то невероятными психологическими усилиями смогла в Бразилии совершить, казалось, невозможное.

Перед Рио Рита регулярно занимала вторые места вслед за подругой по команде Яной Кудрявцевой. Но в ключевой момент все перевернулось с ног на голову. Перед Олимпиадой Кудрявцева долго лечила перелом стопы, а потом ошиблась на Играх-2016 и осталась с серебром. Идеальная Мамун взяла золото. Твердость ее нервов и устойчивость психики на фоне душераздирающей личной драмы поражает. Но еще один важный фактор -девушка чувствует заботу и поддержку любящего мужчины, это ее окрыляет, и она может все. В Рио рядом с Маргаритой был серебряный призер Пекина пловец Александр Сухоруков.

Александр Сухоруков и Маргарита Мамун. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Как познакомились

Славянская загадочность и восточный шарм — в эффектную молодую гимнастку Мамун трудно было не влюбиться. Вот и Сухорукова Маргарита пленила сразу, как только они впервые встретились на универсиаде в Казани в 2013 году.

«Мы с Ритой впервые увиделись на универсиаде в Казани, когда я готовился к своей третьей Олимпиаде. Я уже знал остальных членов сборной по гимнастике, а Риту — нет. Наша встреча была предопределена судьбой. Порой кажется, что мы давно знакомы. Кто знает, вдруг мы были вместе в прошлой жизни», — вспоминал то свидание Сухоруков в интервью журналу Hello.

Сама Мамун этому же изданию рассказала, как пловец сумел покорить ее сердце.

«Высокий, загорелый, белая улыбка, статный — у пловцов красивая фигура. Как я могла не обратить на Сашу внимания? Он много шутил. Считаю, что в мужчине очень важно чувство юмора. Когда мы готовились к Олимпиаде, было не до шуток, но даже тогда он умудрялся переводить все в позитивное русло. Думаю, мы идеально друг друга дополняем. С ним я могу почувствовать себя маленькой девочкой. Для меня внимание выражается в мелочах: когда он подает мне руку или помогает надеть пальто, провожает и встречает из поездок, берет ответственность за многие вещи», — призналась гимнастка.

Едва начавшись, их отношения вынуждены были пройти проверку расстоянием. Сухоруков жил и тренировался в Лос-Анджелесе, Мамун — в Москве. У молодых людей были спортивные цели всей жизни, которыми нельзя было жертвовать. Вовсю шла подготовка к Олимпиаде. Тем не менее они находили минуты, чтобы посветить себя друг другу. Иногда это приходилось делать заочно.

«Мы очень привыкли друг к другу, сложно было расставаться. Когда я начал тренироваться в Лос-Анджелесе, мы не виделись по три-четыре месяца, но переписывались и созванивались каждый день, несмотря на разницу?во?времени. Я прилетал в Россию на соревнования и на Новый год. А когда у Риты получалось, она приезжала ко мне. День полета туда, день обратно, два вместе. Она даже не жаловалась на сложности. Просто говорила, что встреча со мной того стоила. Как только она уезжала, я начинал жутко скучать. Даже как-то писал ей письма от руки в Москву. После Олимпийских игр мы поняли, какую проверку прошли наши чувства. Видимо, так было нужно. Зато теперь проводим все время вместе», — говорил Сухоруков Hello.

Александр Сухоруков и Маргарита Мамун. Наталья Пахаленко/ОКР

Неожиданное предложение

В 2016-м пара отметила три года отношений. Пора было уже и свадьбу играть. Как потом признавался Александр в одном из интервью, он хотел сделать Маргарите предложение сразу после Рио. Но дал девушке насладиться спортивным триумфом.

Пловец отложил торжественный момент на декабрь того же года. Зато он получился максимально эффектным и неожиданным. На Олимпийском балу в московском Манеже прямо во время интервью в окружении журналистов, фотокамер и коллег-спортсменов Сухоруков предложил Мамун стать его женой. Гимнастка молниеносно согласилась и не могла скрыть своего счастья.

Церемонию бракосочетания пришлось ждать еще почти год. Время требовалось на организацию, согласование графика спортсменов и прочие мелкие, но важные детали. За день до свадьбы Мамун в роскошном наряде устроила фотосессию в Пушкинском музее. А во время торжества поменяла платье трижды. В первом сказала «да» в ЗАГСе Барвихи, в двух других предстала перед публикой на праздничном банкете в зале бывшей гостиницы «Украина».

Среди гостей была Кудрявцева, члены сборной России по плаванию и, конечно же, президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Собравшихся красным платьем в пол и тиарой на голове Винер потрясла не меньше, чем невеста. Как всегда яркой и громкой была и поздравительная речь Ирины Александровны.

«Конечно, я пришла!» — воскликнула Винер. А потом, обращаясь к Сухорукову, сказала: «Олимпийских чемпионок много, а такая, как Рита, одна. У нее есть не только золотая медаль, но и золотой характер, дорогой мой, храни ее как зеницу ока».

Александр Сухоруков и Маргарита Мамун. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Жизнь в браке

Сухоруков верен заветам Винер и бережно хранит Маргариту (жемчужинку — в переводе с древнегреческого) до сих пор. В 2019 году у них родился сын Лев.

«Это удивительный ребенок. Он похож на нас. Такой жизнерадостный, голубоглазый. Саша ожидал смуглого черноволосого ребёнка. Лев — абсолютная моя противоположность», — рассказала Мамун «России 1».

Сейчас пара наслаждается спокойной семейной жизнью вне спорта. Маргарита говорит, что во время карьеры ее всегда заставляли терпеть, мол, потом нагуляется. Вот и нагуливается. Как признается сама, путешествует, радуется каждому дню, а не ждет завтра, проводит время с семьей.