Крамаренко не смогла забрать все золото на соревнованиях в Москве. Что случилось с Лалой?

Лидер сборной России не железная — она грубо ошиблась в финале с обручем, потеряв предмет.

Турниры по художественной гимнастике проводятся ежемесячно, сборная появляется на разных мероприятиях едва ли не каждую неделю. Но на этот раз впервые за долгое время на ковре не было ни одной из сестер Авериных. Точнее, традиционное фото после старта Дина и Арина все-таки сделали, но вот сами не выступали. А вот их главная соперница последнего года Лала Крамаренко продолжила соревноваться и завоевала больше всех золота за три дня турнира. Не совсем ожидаемым получилось то, что Лала не во всех видах была на первой строчке. Хотя, казалось бы, Аверины отсутствовали, сильнейшие юниорки — Мария Борисова и Анна Попова — тоже.

Арина и Дина Аверины. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Кубок сильнейших без Авериных

О том, что Дина и Арина не выступят в Москве, официально за пару дней до старта сообщила главный тренер сборной Ирина Винер. По ее словам, у девушек сейчас напряженный график и они потратили много сил. Но на третьем этапе Винер Авериных ждала — он должен пройти в конце октября в Ульяновске. Дина опровергла слова Ирины Александровны, сказав, что и новые соревнования они с сестрой пропустят — сложно совмещать график выступлений и учебу: «К сожалению, мы не сможем быть в Ульяновске из-за графика. В этот раз стало сложнее совмещать из-за учебы. Надо готовиться нормально к соревнованиям. Мы восстанавливаемся, лечимся».

То, что на ближайших стартах вряд ли стоит ждать сестер Авериных, стало понятно еще после Спартакиады, где Дина завоевала серебро, а Арина вообще снялась после первого вида в многоборье. Серебряный призер Олимпийских игр потом согласилась поговорить с журналистами и объяснила, что у сестер серьезные травмы, на лечение которых необходимо время. У Дины долгое время болит спина, после Олимпиады это вроде бы залечили, но, как выясняется, не окончательно. У Арины обнаружились проблемы с бедром — в первые дни Спартакиады спортсменка выступала с огромным тейпом. После тех соревнований Дина сказала, что будет лечиться. И ее сестра, вероятно, тоже.

На соревновании Аверины, впрочем, появились, но не ради выступлений — Дина получила диплом рекордсменки Книги рекордов Гиннесса за самое большое количество золотых медалей, завоеванное на чемпионатах мира. Ранее такое достижение было у Евгении Канаевой, у которой было 17 побед. Собственно, так сейчас и происходит — Аверины не выступают, и будут ли соревноваться дальше — непонятно. Сестры говорили, что все будет зависеть еще и от того, допустят ли Россию до Олимпиады. Окончательного решения нет, но в следующем сезоне надо уже начать посещать международные соревнования, чтобы отобраться в Париж.

Лала Крамаренко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Проблемы Крамаренко

На Спартакиаде Лала Крамаренко с большим отрывом выиграла в многоборье, обойдя Дину и юниорку Анну Попову, которая только начала соревноваться со взрослыми. Тогда в ее лидерстве не было сомнений — Крамаренко четко и уверенно выходила на ковер, практически ни разу не дрогнув. На втором этапе Кубка сильнейших было по-другому — Лала внезапно не смогла забрать все золото турнира. Оценки тоже были не самыми впечатляющими — хотя здесь стоит пояснить один момент. На Спартакиаде, по-видимому, баллы все-таки каким-то образом приравнивались к тем, что можно получить по российским правилам. Поэтому та же Крамаренко могла получить за одно упражнение 40 и больше баллов. Сейчас оценки были гораздо меньше, но здесь сборницы уже соревновались четко по международным стандартам.

И тут оказалось, что и Лала не железная — она грубо ошиблась в финале с обручем, потеряв предмет и оставив его на ковре на некоторое время, чтобы закончить выступление. Из-за этого Крамаренко не только проиграла золото, но и серебро. Чемпионкой стала Анастасия Гузенкова, у которой как раз все получилось в этот раз. В многоборье Настя тоже была первой в этом виде. Исполнением проиграла Гузенковой талантливая «художница» Александра Скубова — у нее в последнее время не получается выступать достаточно стабильно.

Формально Лала в обруче стала только третьей, но на самом деле никакой медали она не получила. Так как это были соревнования по международным правилам, то в них только две гимнастки от страны могли быть на пьедестале. Зато все остальные виды Крамаренко забрала, хотя, опять же, была не настолько уверена, как еще пару недель назад. Возможно, сказывается усталость от насыщенного сезона.

«Сказать, что я очень рада, будет сказать мало, я рада, что она не заняла первое место: стоило ей чуть-чуть ошибиться — все, проиграла, даже не второе место. Такая конкуренция обнадеживает, слава богу», — сказала Ирина Александровна Винер после окончания соревнований. И в ее словах не стоит сомневаться — в конкуренции обычно рождаются все гениальные постановки и выступления.

Среди юниорок не выступала Анна Попова, поэтому большинство призовых мест досталось Марии Борисовой и Диане Чугунихиной. Они соревновались по внутренним правилам, поэтому сравнивать с Крамаренко не имело смысла. Хотя «художницы» набирали под 40 баллов. Значит, они уже догоняют Лалу и готовы составить ей хорошую конкуренцию. Сама же Крамаренко тоже должна от этого только выиграть — если нет сильных соперников, можно очутиться в периоде застоя. Но такого, к счастью, не предвидится.

Результаты II этапа Кубка сильнейших

Правила FIG

Многоборье

1. Лала Крамаренко (Россия) — 145,15

2. Анастасия Гузенкова (Россия) — 133,30

3. Мария Победушкина (Россия) — 129,40

4. Александра Скубова (Россия) — 128,20

5. Сильва Саргсян (Армения) — 120,25

Обруч

1. Анастасия Гузенкова — 36,35

2. Александра Скубова — 35,15

3. Лала Крамаренко — 34,70

Мяч

1. Лала Крамаренко — 38,40

2. Анастасия Гузенкова — 35,75

3. Мария Победушкина — 32,50

Булавы

1. Лала Крамаренко — 35,15

2. Анастасия Гузенкова — 34,70

3. Александра Скубова — 34,30

Лента

1. Лала Крамаренко — 36,40

2. Анастасия Гузенкова — 34,65

3. Александра Скубова — 33,10