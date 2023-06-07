Василий Артемьев рассказал о самом подлом приеме в регби

Звезда российского регби Василий Артемьев побывал на самом высоком интервью в жизни. Он первым из амбассадоров букмекерской компании PARI поднялся в небо на спортивном самолете и ответил на вопросы пилота во время «мертвой петли» и «бочки» в рамках шоу «PARI и Поори».

Один из вопросов касался самого подлого приема в регби.

— Раньше, бывало, самые подлые и беспринципные игроки пальцами в глаза сопернику тыкали в куче-мале, пока десятки камер не стали нас снимать, — заявил Артемьев.