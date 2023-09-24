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Сегодня, 18:45

Календарь забегов, триатлонных и велосипедных гонок на осень 2023

Опубликован календарь забегов, триатлонных и велосипедных гонок на осень 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Забег в Москве.
Фото Global Look Press
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«СЭ» публикует календарь массовых спортивных мероприятий, которые состоятся в разных городах России осенью 2023 года. Среди них беговые старты, триатлон и велогонки.

Беговые старты

Сентябрь

30 сентября — Кросс «Быстрый Пес» (Москва, каникросс 2 км)

Октябрь

1 октября — Кросс «Лисья гора» (Москва, 2, 4, 6 и 8 км в зависимости от возрастной группы)

1 октября — Осенний Павловский забег (Павловск, Санкт-Петербург, дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км)

1 октября — Полумарафон «Моя столица» (Москва, 5 км, 10 км, 21,1 км)

1 октября — Hard Trail SAND (Семиозерье, Ленинградская область, дистанции 5 км, 15 км, 30 км; догтрейл, рогейн и детские)

1 октября — Казанский национальный полумарафон (Казань, Республика Татарстан, дистанции 3, 10 и 21,1 км)

8 октября — Октобер трейл (Новосибирская область, дистанции 10 км с набором 150+; 21 км с набором 300+; детский забег)

21 октября — Эстафетный трейл RLTrail (Ягодное, Ленинградская область, дистанции будут объявлены позже)

28 октября — Hard Trail NIGHT (Орехово, Ленинградская область, дистанции 6 км, 13 км; догтрейл, рогейн и детские)

29 октября — Крылатский трейл (Москва, 4 и 8 км)

29 октября — X-RACE WILD TRAIL (Ильинское, Московская область, 13,5 км, 19 км, 38 км, детский забег)

29 октября — Арена марафон (Санкт-Петербург, дистанции 5, 10, 21,1 км, 42,2 км)

Велогонка La Strada.
Фото vk.com/lastrada_race

Ноябрь

4-5 ноября — Спортмастер PRO Trail Железноводск (Железноводск, Ставропольский край, дистанции 10 км с набором 680 метров; 21,2 км с набором 1300+; 42,4 км с набором 2450+; 65,5 км с набором 3450+; детские забеги на 500 и 2000 метров, беговой квест по городу)

25-26 ноября — Легкоатлетические соревнования «Скорость» в манеже (Москва, спринт, средние дистанции, эстафеты)

Триатлон

Октябрь

6-7 октября — IRONSTAR Сочи (Сириус, спринт, олимпийская дистанция, 113 и 226 — «железная» дистанция)

Велогонки

Октябрь

1 октября — Велогонка La Strada (Сириус, Сочи, дистанции 40 и 80 км)

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