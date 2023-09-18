Тарасов рассказал, почему на Московский марафон не пригласили иностранных бегунов

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Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов рассказал, что организаторы Московского марафона 2023 года не пригласили сильных иностранных спортсменов на забег, потому что решили дать россиянам возможность выявить лучшего в своем кругу.
«Мы в этом году передумали приглашать сильных иностранных спортсменов. Решили дать возможность россиянам побороться друг с другом и определить лучшего среди них. Со следующего года иностранцы обязательно будут. Это будет стимулировать россиян бежать быстрее», — приводит слова Тарасова ТАСС.
Московский марафон прошел 17 сентября. В нем приняли участие 38 тысяч человек. Победителями марафона стали Дмитрий Неделин и Луиза Дмитриева, в забеге на 10 км первенствовали Владимир Никитин и Светлана Аплачкина.