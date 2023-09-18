Тарасов рассказал, почему на Московский марафон не пригласили иностранных бегунов

Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов рассказал, что организаторы Московского марафона 2023 года не пригласили сильных иностранных спортсменов на забег, потому что решили дать россиянам возможность выявить лучшего в своем кругу.

«Мы в этом году передумали приглашать сильных иностранных спортсменов. Решили дать возможность россиянам побороться друг с другом и определить лучшего среди них. Со следующего года иностранцы обязательно будут. Это будет стимулировать россиян бежать быстрее», — приводит слова Тарасова ТАСС.

Московский марафон прошел 17 сентября. В нем приняли участие 38 тысяч человек. Победителями марафона стали Дмитрий Неделин и Луиза Дмитриева, в забеге на 10 км первенствовали Владимир Никитин и Светлана Аплачкина.