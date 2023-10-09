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Сегодня, 13:10

Киселев рассказал, как ему удалось заявиться на марафон в Чикаго, будучи россиянином

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный чемпион России в беге на 42 км 195 м Степан Киселев сумел заявиться на марафон в Чикаго с указанием национальной принадлежности, так как стартовал не в элитной группе.

«Я не чувствовал к себе какого-то не такого отношения, здесь свой мир, и на то, что происходит за океаном, люди не обращают особо внимание. Если бы я в элитную группу заявлялся, то тогда, конечно, могли бы возникнуть какие-то вопросы. Но я стартовал за элитой, хотя ушли на дистанцию мы одновременно. Выступал по слоту, который был предоставлен моему американскому клубу организаторами Чикагского марафона, но приехал сюда за свои деньги», — приводит слова Киселева ТАСС.

36-летний Киселев, с 2022 года являющийся членом американского бегового клуба Second City Track Club, финишировал на 20-м месте с результатом 2 часа 13 минут 26 секунд. В официальном протоколе спортсмен значится как представитель России, в то время как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) с марта 2022 года выступает против выступления россиян и белорусов на соревнованиях под своей эгидой из-за обострения ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/18947007
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