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Сегодня, 09:55

Организаторы Московского марафона заготовили для бегунов 10 тонн апельсинов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Организаторы Московского марафона заготовили для участников забега 10 тонн апельсинов и 110 тысяч литров воды, сообщает ТАСС.

По данным источника, на дистанции расположено 11 пунктов питания и освежения, а в финишной зоне будет использовано 110 000 литров бутилированной воды, 10 800 кг бананов, 10 000 кг апельсинов, 200 кг яблок, 14 000 кг гелей и 1 600 литров изотоника.

Также более 34 машин скорой помощи, 90 медицинских работников и 30 волонтеров-медиков будут работать на дистанции и в стартово-финишном городке.

Московский марафон пройдет на улицах столицы 17 сентября. Его участники побегут дистанции 10 км и 42 195 м. Принять участие смогут и дети, для которых будут открыты дистанции на 400 или 800 метров.

Маршрут марафона пройдет по центру города: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, по Тверской улице и Театральному проезду.

Бегуны во&nbsp;время забега в&nbsp;центре Москвы. Какие улицы перекроют 17 сентября во время Московского марафона
Источник: ТАСС
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