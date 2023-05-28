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Сегодня, 02:00

«Боруссия» упустила титул в Бундеслиге, «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью. Главное за день

«Боруссия» упустила чемпионство, «Бавария» взяла титул в 11-й раз подряд.
Фото Reuters
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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 27 мая.

Безумная чемпионская развязка в бундеслиге. Драма «Боруссии» и невероятный характер «Баварии»

Германия не дождалась падения гегемона.

ЦСКА упускает серебро? Молодой Агкацев усадил Сафонова в запас и открыл путь «Спартаку» в топ-2

«Краснодар» выстоял в меньшинстве.

Месси побил рекорд Криштиану и сравнялся с Дани Алвесом, Родриго зажег в Севилье, «Интер» и «Унион» — в Лиге чемпионов

Главные события субботы в европейском футболе.

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