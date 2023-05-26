«Флорида» Бобровского в финале Кубка Стэнли, Дзюба продлил контракт с «Локомотивом». Главное за день

Сегодня, 04:00
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 25 мая.
Российский вратарь «Пантерз» вышел в финал и будет биться за Кубок Стэнли.
Форвард доказал, что он в полном порядке, но дальше легче не будет.
Михаил Зислис — о неожиданных переменах в омской команде.
Интервью Александра Гвардиса.
Разгром «Челси» обеспечил «красным дьяволам» участие в главном еврокубке.
«В следующем сезоне ЦСКА должен бороться за чемпионство. «Химкам» воздалось за Юрана». Интервью Газзаевачитать >
Новые хозяева «Спартака» готовят статусный трансфер. Годится ли на эту роль Глебов?читать >
Русский герой плей-офф подпишет контракт жизни? В этом может помочь выигрыш Кубка Стэнличитать >
«Рука работала на 50 процентов, ребенка поднять не мог». Известный вратарь возвращается после тяжелой травмычитать >