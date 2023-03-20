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Сегодня, 04:30

ЦСКА обыграл «Зенит», победа «Барсы» в класико, Медведев проиграл финал. Главное за день

Футболисты ЦСКА отмечают гол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 19 марта.

ЦСКА оставляет чемпионскую интригу дышать. У «Зенита» первое гостевое поражение в лиге

Большая победа красно-синих.

«Барселона» выиграла первое домашнее класико с Хави. Чемпионский титул почти в кармане

Получилось красиво и стильно.

Медведев уступил Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Индиан-Уэллсе уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 2:6.

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Похожую историю мы недавно видели в Кубке России.

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