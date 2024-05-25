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Сегодня, 21:00

«Зенит» повторил два отечественных рекорда, Семак превзошел Романцева по сумме чемпионств

Кирилл Бурдаков
Статистик
Футболисты «Зенита» качают Сергея Семака после победы в чемпионате России 2023/24.
Фото ФК «Зенит»
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Статистические факты о новой победе сине-бело-голубых в чемпионате.

Сине-бело-голубые, обыграв на «Газпром Арене» «Ростов» (2:1), воспользовались осечкой «Динамо» против «Краснодара» и в шестой раз подряд завоевали золотые медали. Это чемпионство стало для «Зенита» десятым в российской истории. По числу побед в турнире питерцы сравнялись со «Спартаком», который за последние 23 года взял всего один титул. Шесть раз лучшим становился ЦСКА, трижды — «Локо», дважды — «Рубин», однажды — «Спартак-Алания».

Шестилетняя победная серия команды Сергея Семака — повторение лучшего результата за всю историю отечественного футбола. Только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х дольше не опускался ниже первого места — шесть лет. В советской истории рекорд делили ЦДКА 1940-х и киевское «Динамо» 1960-х, которые выигрывали трофей в трех сезонах кряду.

Всего во второй раз «Зенит» гарантировал себе чемпионство по итогам последнего тура. Впервые подобное случалось в 2007 году, когда решающей стала минимальная победа над «Сатурном» в Раменском. При Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и в предыдущие годы работы Семака сине-бело-голубые не доводили дело до финишной прямой и минимум два матча играли в статусе чемпионов.

Кроме того, «Зенит» сломал историческую традицию, согласно которой лидер перед последним туром никогда не покидал первую строчку и тем более не опускался на третье место, как «Динамо» — 2023/24. В 1996 и 2002 годах догоняющие брали золото, правда, по итогам «золотого» матча.

Для главного тренера питерцев Сергея Семака, возглавившего команду после сезона-2017/18, нынешнее золото оказалось шестым подряд. По числу титулов 48-летний специалист вышел на второе место, еще дальше оторвавшись от Валерия Газзаева. Чаще в российской истории успеха добивался только Олег Романцев — восемь раз.

Зато по сумме чемпионских титулов Семак, выигравший пять чемпионатов в качестве игрока, вышел на первое место в истории отечественного футбола. В копилке Сергея Богдановича уже 11 золотых медалей — одна с ЦСКА, две с «Рубином» и восемь с «Зенитом» (две игроцких и шесть тренерских). Занимающий второе место Олег Романцев дважды был чемпионом СССР (по разу как игрок и как тренер) и восемь раз чемпионом России. Тройку еще долго будут замыкать Михаил Якушин и Валерий Лобановский. Правда, многолетний тренер киевского «Динамо» к девяти советским триумфам добавил пять украинских.

Суммарно в тренерской копилке Семака числится 11 трофеев — шесть чемпионств, четыре Суперкубка и один Кубок. По общему числу турниров, выигранных с российскими командами, специалист делит второе место с Олегом Романцевым и Валерием Газзаевым. Выше только Юрий Семин, главный тренер «Зенита» может догнать его уже 2 июня, если справится в финале Кубка с «Балтикой».

Олег Романцев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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