0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:00

Ничья России и Ирана, «Авангард» вышел в полуфинал плей-офф КХЛ. Главное за день

Футболисты сборной России.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 23 марта.

Еще один невнятный матч сборной России. Но игра с Ираном — другой уровень по сравнению с осенними мучениями

1:1, которые можно считать за счастье.

«Магнитка» была обречена. «Авангард» разобрался с ней с позиции силы и прошел в третий раунд

После поражения 0-4 принципиальному сопернику магнитогорцев ждут серьезные перемены.

Испорченный юбилей. «Локомотив» не смог подарить победу тренеру

ЦСКА — в шаге от финала «Запада».

Иран заставил сборную России отбиваться и терпеть. Теперь мы понимаем свой нынешний уровень

Реплика Леонида Волотко о ничьей в Тегеране.

Манчини против Англии не спас аргентинский новичок, великий рекорд Роналду, у Дании новая звезда

Обзор состоявшихся в четверг матчей отборочного цикла Евро-2024.

Олег Яровинский: «Тяжело собирать выбитые зубы сломанными руками», — сказал Гинер"

читать >

«Вы чего-то не знаете. И не узнаете». Карпин — о ничьей сборной России с Ираном

читать >

На стадионе в Стамбуле произошел конфликт болельщиков «Зенита» и «Фенербахче». Что об этом известно?

читать >

Паузы во время игр и смена режима тренировок. Как мусульмане занимаются спортом в Рамадан?

читать >

Bild: Нагельсманн уволен из «Баварии», Тухель станет новым главным тренером команды

читать >

Что стоит за кризисом «Зенита». Колонка Казакова

читать >

В «Торпедо» Ларионова нет ничего необычного. Людям нужна была сказка, они придумали и поверили в нее

читать >

Большие надежды или старые грабли? Два топ-клуба уже начали межсезонье

читать >
0
Читайте также
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Торпедо» завершило сезон
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» — на грани вылета
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» проигрывает «Адмиралу»
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецова вынесли убойным хитом
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Дмитрий Кузнецов: об угрозе снятия, ошибках и будущем
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
«Торпедо» не хватает характера
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА обыграл «Зенит», победа «Барсы» в класико, Медведев проиграл финал. Главное за день