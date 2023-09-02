Федотов сыграл за ЦСКА, трансферное окно в Европе закрылось. Главное за день

Решение армейцев может заметно осложнить и без того непростую жизнь хоккейной России.

Следим за всеми переходами в заключительный день летнего окна.

Разбираем игру ЦСКА и его голкипера в первом матче после возвращения в КХЛ.

Сумасшедший переход Кайседо, отъезд Неймара из Европы и другие сделки окна.

Трепетные отношения между фанатами US Open и первой ракеткой России не дают соскучиться.