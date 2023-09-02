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Сегодня, 05:00

Федотов сыграл за ЦСКА, трансферное окно в Европе закрылось. Главное за день

Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 1 сентября.

Федотов нарушил дисквалификацию ИИХФ. Что грозит ему, ЦСКА, КХЛ и нашему хоккею

Решение армейцев может заметно осложнить и без того непростую жизнь хоккейной России.

Феликс и Канселу — в «Барсе»! Трансферное окно в Европе закрылось: все сделки в режиме онлайн

Следим за всеми переходами в заключительный день летнего окна.

Федотов получил «пятерку» от «Ак Барса». Как сыграл вратарь, замешанный в международном скандале

Разбираем игру ЦСКА и его голкипера в первом матче после возвращения в КХЛ.

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