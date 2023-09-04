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Сегодня, 02:00

Эмоциональная ничья ЦСКА и «Зенита», «Арсенал» обыграл «МЮ». Главное за день

Виллиан Роша и Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 3 сентября.

ЦСКА и «Зенит» устроили бойню: свист в адрес Марио, две потасовки, разбитые головы и спасительный гол Дугласа

Шоу на «ВЭБ Арене».

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