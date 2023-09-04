Эмоциональная ничья ЦСКА и «Зенита», «Арсенал» обыграл «МЮ». Главное за день

Сегодня, 02:00
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 3 сентября.
Шоу на «ВЭБ Арене».
Чемпионат эффектно ушел на сентябрьскую паузу.
Героем стал рекордный новичок «канониров» Райс.
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Невероятная концовка матча, в котором «Динамо» до 90-й минуты уверенно вело — 2:0
«Марио за всю спортивную карьеру не дал повода усомниться в своей порядочности». Федотов и Семак — после эмоциональной ничьейчитать >
Еще один неоднозначный матч «Локомотива». Дзюба и Пиняев соорудили три гола, но к защите снова большие вопросычитать >
Медведев прервал мощную серию Баэса. Дальше — один из самых неудобных соперниковчитать >
«Вопрос Абаскалю: «Почему Литвинов и Пруцев не попали в стартовый состав?» Титов — о поражении в Краснодаречитать >