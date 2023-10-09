Гол Медины спас «Спартак» в дерби, «Арсенал» обыграл «Сити». Главное за день

Сегодня, 03:00
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 8 октября.
Ничья в дерби.
Леонид Волотко — о сумасшедшей развязке самого огненного матча осени.
Главные тренеры «Спартака» и ЦСКА подвели итоги ничейного матча на пресс-конференции.
Главные события воскресенья в европейском футболе.
А у «горожан» дела совсем плохи.
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