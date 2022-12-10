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Сегодня, 02:30

Хорватия выбила Бразилию, Аргентина в невероятном матче обыграла Нидерланды. Главное за день

Лионель Месси.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 9 декабря.

Прощай, Бразилия! Хорватия снова выиграла серию пенальти и сотворила гиперсенсацию

Шокирующий исход первого четвертьфинала ЧМ-2022.

Великий четвертьфинал! Крутой ван Гал, гениальный Месси, феноменальный Мартинес и триумф Аргентины

Аргентина вышла в полуфинал, где встретится с Хорватией.

«Тите поплатится за это!» Бразильцы линчуют свою сборную и ее тренера за вылет в четвертьфинале

Удивительно — игроков почти не критикуют.

Бразилия в шоке: слезы Неймара в Катаре и бразильянок на пляжах Копакабаны

Самые эмоциональные фото игроков и болельщиков сборной Бразилии.

Месси обошел Пеле и установил рекорд по числу голевых передач в плей-офф ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обошел Пеле по результативным передачам в плей-офф чемпионатов мира.

ЦИФРА ДНЯ
10
голов
забил Лионель Месси в финальных турнирах чемпионата мира

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