Хорватия выбила Бразилию, Аргентина в невероятном матче обыграла Нидерланды. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 9 декабря.
Шокирующий исход первого четвертьфинала ЧМ-2022.
Аргентина вышла в полуфинал, где встретится с Хорватией.
Удивительно — игроков почти не критикуют.
Самые эмоциональные фото игроков и болельщиков сборной Бразилии.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обошел Пеле по результативным передачам в плей-офф чемпионатов мира.
Нидерланды спаслись с Аргентиной после супер-розыгрыша штрафного. Аргентинцы сами забивали так на ЧМ в 1998-мчитать >
Скоро Россия может вернуться в мировой спорт. Санкциям пришел конец?читать >
Канадская звезда гонится за рекордом века. Она набирает очки уже 21 матч подряд!читать >
«Когда проигрываем, на глаза Крылову лучше не попадаться». Интервью нового генменеджера «Авангарда»читать >