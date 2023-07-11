Медина перешел в «Спартак», три россиянина в четвертьфинале Уимблдона. Главное за день

Из красно-синих в красно-белые.

Сразу три наших теннисиста продолжат борьбу на высокой стадии турнира «Большого шлема» в Лондоне.

Россиянка в ключевой момент матча за выход в четвертьфинал с Мэдисон Кис была жестко наказана за бросок ракетки.

Ситуация вокруг российского голкипера становится все более запутанной.

Даниилу хватило двух сетов для победы над Иржи Лехечкой.