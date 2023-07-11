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Сегодня, 03:30

Медина перешел в «Спартак», три россиянина в четвертьфинале Уимблдона. Главное за день

Хесус Медина.
Фото ФК «Спартак»
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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 10 июля.

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Из красно-синих в красно-белые.

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