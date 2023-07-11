Медина перешел в «Спартак», три россиянина в четвертьфинале Уимблдона. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 10 июля.
Из красно-синих в красно-белые.
Сразу три наших теннисиста продолжат борьбу на высокой стадии турнира «Большого шлема» в Лондоне.
Россиянка в ключевой момент матча за выход в четвертьфинал с Мэдисон Кис была жестко наказана за бросок ракетки.
Ситуация вокруг российского голкипера становится все более запутанной.
Даниилу хватило двух сетов для победы над Иржи Лехечкой.
В ожидании Гусева. «Динамо» снова станет топ-клубом?читать >
«Лучший теннис Сафиуллин показывает именно против топов». Какие у Романа шансы в матче с Синнером?читать >
Де Хеа попрощался с «МЮ». Он мог бы стать легендой, но слишком много ошибалсячитать >
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