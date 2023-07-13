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Сегодня, 02:45

Медведев — в полуфинале Уимблдона, Кузяев стал игроком «Гавра». Главное за день

Даниил Медведев.
Фото AFP
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 12 июля.

Медведев впервые в карьере в полуфинале Уимблдона! Соперник — Алькарас

На пути к личному рекорду Даниил в тревожном пятисетовике сокрушил американца Юбэнкса.

Все рады за Кузяева: он в топ-лиге Франции! Но все ли так поэтично?

В «Гавре» российскому хавбеку предстоит борьба за выживание.

Он отказывал «Ман Сити» и приходил к журналистам с сигарой. «Спартак» переманил Бонгонду из Испании

Вингер «Кадиса» переехал в Россию.

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Результаты опроса, в котором участвовали клубы РПЛ и читатели «СЭ».

Рыбакина сдала чемпионский титул Уимблдона. А Соболенко — в шаге от звания первой ракетки мира

Онс Жабер взяла реванш у Елены за поражение в прошлогоднем финале и теперь сыграет с Ариной.

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