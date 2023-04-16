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Сегодня, 03:30

Победы «Спартака», ЦСКА и «Динамо», Рублев вышел в финал «Мастерса». Главное за день

Игроки «Спартака» празднуют гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 15 апреля.

Матч-комедия в «Лужниках»: три пенальти, три удаления, победа «Спартака» над «Торпедо»

Красно-белые вели 2:0, но остались вдевятером и чуть все не испортили.

ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко

Красно-синие одержали важную победу в Екатеринбурге — 2:1.

Глушаков едва не добил Йокановича. Но «Динамо» продолжает преследовать «Спартак»

Бело-голубые одержали волевую победу над командой Сергея Юрана — 3:1.

Цирк в Монте-Карло. Рублев в третий раз в карьере вышел в финал «мастерс»

Андрей обыграл американца и теперь претендует на титул турнира в Монте-Карло.

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