Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 02:00

Рублев выиграл «Мастерс» в Монте-Карло, ничья «Ростова» и «Зенита». Главное за день

Андрей Рублев.
Фото AFP
Telegram Дзен

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 16 апреля.

Победа в войне нервов. Рублев в Монте-Карло выцарапал свой первый «мастерс» в карьере

Россиянин в финале против Хольгера Руне спасся из почти безнадежной ситуации.

Карпин сдержал «Зенит». Но ничья приблизила чемпиона к новому титулу

Две сильнейшие команды лиги обошлись без голов.

«Локо» опроверг тезисы Карпина и смял «Оренбург». В следующем сезоне он будет конкурентом «Зенита»

Леонид Волотко — о прогрессе команды Галактионова.

Головин проводит лучший сезон в карьере. Россиянин снова забил, а «Монако» одержал важную победу

Клуб из княжества дома обыграл «Лорьян» — 3:1.

Осечка в дерби может стоить «Арсеналу» титула, «Барселона» забуксовала после унижения в класико, «Марсель» оторвался от команды Головина

Главные события воскресенья в европейском футболе.

ЦИТАТА
Пусть смотрит за своими игроками и не открывает рот
Валерий Карпин
тренер «Ростова» об Андрее Талалаеве

Дин сравнял счет в матче с Непо, разыграв популярный у любителей дебют. В Астане творится что-то невероятное!

читать >

Команде Овечкина нужна свежая голова. Кто станет тренером «Вашингтона» взамен уволенного

читать >

«Рука Нетфуллина — не пенальти. Самсонов чуть не покалечил Бальде — это красная». Мнение Хусаинова

читать >

«Торино» тонет в турнирном болоте. От поражения команду спас шикарный пас Миранчука

читать >

Ставка на системность. Что определит исход гонки за второе место в РПЛ между «Ростовом», «Спартаком» и ЦСКА

читать >

ЦСКА или «Ак Барс». Кто станет величайшей командой?

читать >

«Никому не нравится такое». Овечкин и Кузнецов после провального года «Вашингтона»

читать >

Сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном

читать >
0
Читайте также
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко
Стая собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Популярное видео
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Будет ли в финале скучный хоккей?
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Какую зарплату просит Ткачев у «Авангарда»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Камила Валиева: итоги сезона
Новые правила КХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» снова в КХЛ: бюджет и будущее клуба
Алексей Морозов: потолок зарплат, реформы, перекрестный плей-офф
Александр Крылов: судейство, перекрестный плей-офф
Игорь Есмантович: будущее Федорова, отъезд хоккеистов
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Малкин остался без плей-офф
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
Квартальнов возвращается в КХЛ
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Победы «Спартака», ЦСКА и «Динамо», Рублев вышел в финал «Мастерса». Главное за день