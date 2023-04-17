Рублев выиграл «Мастерс» в Монте-Карло, ничья «Ростова» и «Зенита». Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 16 апреля.
Россиянин в финале против Хольгера Руне спасся из почти безнадежной ситуации.
Две сильнейшие команды лиги обошлись без голов.
Леонид Волотко — о прогрессе команды Галактионова.
Клуб из княжества дома обыграл «Лорьян» — 3:1.
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Дин сравнял счет в матче с Непо, разыграв популярный у любителей дебют. В Астане творится что-то невероятное!читать >
Команде Овечкина нужна свежая голова. Кто станет тренером «Вашингтона» взамен уволенногочитать >
Ставка на системность. Что определит исход гонки за второе место в РПЛ между «Ростовом», «Спартаком» и ЦСКАчитать >
ЦСКА или «Ак Барс». Кто станет величайшей командой?читать >