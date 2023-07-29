Тарасенко перешел в «Оттаву», «Ювентус» исключили из еврокубков. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 28 июля.
Владимир подписал однолетний контракт с «Оттавой».
УЕФА вынес наказание «Ювентусу» за нарушение положения нормативных документов организации и условий мирового соглашения, подписанного в августе 2022 года.
Приводим полный список иностранных звезд аравийского чемпионата.
Игорь Рабинер — о победе «Спартака» над «Краснодаром».
Евгений Кукуляк назначен главным арбитром матча «Ростов» — «Зенит» во 2-м туре РПЛ.
Лисакович был главной звездой «Рубина» Слуцкого, но сейчас не нужен команде. Продать форварда со сложным характером будет сложночитать >
«Ибрагимович спрашивал меня, кто лучше: он или Роналдо. Хотелось спать, поэтому ответил — Златан». Интервью Мутучитать >
Стало известно, почему Санчес отказался от перехода в «Спартак»читать >
РПЛ, трансферы: «Зенит» подписал вратаря и ищет замену Малкому. Кого возьмет «Спартак»?читать >