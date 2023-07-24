«Спартак» обыграл «Оренбург», Рублев выиграл турнир в Швеции. Главное за день

«Спартак» стартовал в РПЛ с валидольного выигрыша у «Оренбурга» — 3:2.

Ростовчане обыграли «Факел» — 2:1.

Есть 14-й титул в карьере и второй в этом сезоне.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что питерский клуб договорился с саудовским «Аль-Хилялем» о продаже бразильца Малкома за 60 миллионов евро.

РПЛ, мы скучали!