«Спартак» обыграл «Оренбург», Рублев выиграл турнир в Швеции. Главное за день

Сегодня, 02:30
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 23 июля.
«Спартак» стартовал в РПЛ с валидольного выигрыша у «Оренбурга» — 3:2.
Ростовчане обыграли «Факел» — 2:1.
Есть 14-й титул в карьере и второй в этом сезоне.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что питерский клуб договорился с саудовским «Аль-Хилялем» о продаже бразильца Малкома за 60 миллионов евро.
РПЛ, мы скучали!
Тимофеева — наша новая надежда в женском теннисе. Мария победила в дебютном турнире WTAчитать >
«Сочи» дома победил «Балтику»читать >
«Зенит» объявил о переходе защитника Эраковичачитать >
Напутствие от главы Татарстана, Рахимов лично вел всех новичков. Что окружало яркое возвращение «Рубина» в РПЛчитать >