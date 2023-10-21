Умерла Анфиса Резцова, интервью Юрана. Главное за день

Сегодня, 02:30
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 20 октября.
Звезда российского спорта умерла на 59-м году жизни.
Рабинер пообщался с главным тренером «Пари НН»
«Лайтнинг» дома обыграли «Ванкувер».
Много интересных сюжетов.
Жонглируем продвинутой статистикой перед возвращением премьер-лиги.
Противостояние Махачева и Волкановски круче, чем Хабиб — Конор. Бой с ирландцем цеплял лишь грязным трештокомчитать >
Ефимова вернулась из США в Россию и хочет выступать. Она верит в поездку на Олимпиаду в Парижчитать >
Владимир Гомельский: «Отец простил всех, кто писал на него доносы»читать >
Лапорта может стать обвиняемым в «деле Негрейры» и борется с мадридизмом. Но все не так печально — работа Деку стабилизирует «Барселону»читать >