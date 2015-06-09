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9 июня 2015, 20:19

Саньоль хочет уговорить Гуркюффа вернуться в "Бордо"

Никита Коновалов
Корреспондент

Главный тренер "Бордо" Вилли Саньоль намерен встретиться с полузащитинком "Лиона" Йоаном Гуркюффом и убедить его вернуться в клуб, сообщает Get French Football. Хавбек, на счету которого в минувшем сезоне всего 17 матчей и 3 гола в лиге 1, объявил об уходе из "Лиона" по окончании сезона. В качестве приоритетных вариантов продолжения карьеры он рассматривает итальянские команды. 

Гуркюфф перешел в "Бордо" в 2008 году после двух неудачных сезонов в "Милане". За два года он сыграл за "Бордо" 69 матчей и забил 18 голов в чемпионате Франции и стал чемпионом страны в 2009 году.

ФК Бордо
Йоанн Гуркюфф
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