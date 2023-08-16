Сборная Армении передумала выступать на ЧМ по стрельбе в Баку. Новый бойкот

Международная федерация оставляет открытыми двери для армянских спортсменов, но не для россиян.

В Баку стартовал чемпионат мира по стрельбе. Соревнования крайне важны с точки зрения попадания на Олимпиаду. За две с половиной недели в столице Азербайджана разыграют 48 путевок на Игры в Париж. Бороться за лицензии приехали представители 101 страны. Однако, помимо российских и белорусских спортсменов, которых не пустили даже в нейтральном статусе, на чемпионате не выступит сборная Армении. Хотя изначально армянская делегация планировала посетить Азербайджан, несмотря на конфликт между двумя странами.

Готовность приехать

На Олимпиаде в Париже стрелки разыграют 15 комплектов наград. При этом в каждом индивидуальном виде можно заработать до двух лицензий на страну. В активе сборной Армении на сегодняшний день только одна олимпийская квота. Добыла ее Эльмира Карапетян в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на чемпионате мира в прошлом году в Каире, заняв четвертое место.

Для армянской сборной одна лицензия — это мало. В 2022-м команда сенсационно выступила на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в норвежском Хамаре. Армянские спортсмены тогда взяли семь золотых и три серебряные медали, выиграв общий зачет. Интересно, что награды тогда забрали почти все представители команды, состоявшей на чемпионате Европы из 12 человек.

Учитывая все это, пропускать чемпионат мира в Баку было, мягко говоря, нежелательно. Это понимали в Армении. За месяц до турнира было объявлено, что сборная едет в Азербайджан. «Мы написали ряд писем и получили ответы, что нам все обеспечат, проблем не будет. Мы поедем на чемпионат мира, он рейтинговый для Олимпийских игр. Такое мероприятие пропускать нельзя», — заявил главный тренер команды Сейран Никогосян. При этом в сборной решили не раскрывать состав, который отправится в Баку, чтобы не создавать на спортсменов излишнее давление.

Со своей стороны организаторы тоже сообщили, что готовы принять соседа. «Сборная Армении подала заявку, и с этим нет проблем. Азербайджанская сторона готова обеспечить их безопасность, как и спортсменов из других стран», — сообщил глава Минмолодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Фото issf-sports.org

Открытые двери

Однако ситуация за месяц изменилась. Сборная Армении от поездки отказалась. Генеральный секретарь ISSF Уилли Грилл заявил, что армянская сторона попросила о больших гарантиях безопасности, но федерация не стала делать для нее исключений.

«Вы все знаете, что мы за спорт, это наш приоритет. Мы не участвуем ни в каких политических или подобных вещах, но я узнал, что существует проблема с Арменией. Оргкомитет чемпионата мира сделал все возможное. Однако дело дошло до того, что они (представители армянской стороны. — Прим. «СЭ») захотели больше гарантий, — говорил Грилл накануне открытия ЧМ. — Никто ничего не может гарантировать в этом мире. Вы можете только сделать все возможное, что и было сделано, чтобы гарантировать безопасность. Я приезжаю сюда многие годы, но со мной ни разу ничего не случилось, как и с нашими гостями. Поэтому пусть каждый решает за себя».

Несмотря на то что генсек говорит о том, что федерация не собирается делать исключения для сборной Армении и предоставлять дополнительные гарантии, на кое-какие изменения в правилах Грилл готов. Срок подачи заявок на участие в чемпионате мира истек, однако представитель ISSF обещает принять армянских стрелков в обход регламента.

«Наши двери до сих пор открыты. У нас по-прежнему зарезервированы места, если кто-то захочет приехать. Мы никогда не говорим нет, даже если все сроки сорваны. Мы можем справиться с этой ситуацией, — объяснял генсек федерации. — Весь мир здесь. Поэтому если армянские спортсмены слушают и имеют возможность приехать сюда для участия, было бы очень-очень приятно снова оказаться здесь всем вместе».

Фото issf-sports.org

Обострение конфликта

Заявления Уилла Грилла выглядят странно. Когда генсек говорит об открытых дверях для армянских спортсменов и о том, что «весь мир здесь», он почему-то забывает про россиян и белорусов.

Еще в конце апреля Международная федерация сообщила о согласии допустить наших стрелков до международных соревнований в нейтральном статусе. Этот статус должны были получить те спортсмены, которые не имеют контрактов с вооруженными силами или службами национальной безопасности. В итоге за три месяца разрешение на участие в чемпионате мира не досталось никому. Это при том, что чемпионат мира-2023 вообще должен был проходить в России. Однако в феврале прошлого года ISSF лишила нас этого права.

К нам приехала бы и армянская сборная, и азербайджанская. Сейчас же их участие на территории одной из стран практически невозможно в любом виде спорта. Конфликт между странами тянется уже больше 30 лет, а в данный момент находится в фазе обострения. Причиной стала блокировка азербайджанской стороной Лачинского коридора — единственной дороги, связывающей Армению и непризнанный Нагорный Карабах. В свою очередь МИД Азербайджана сообщает, что Армения продолжает манипулировать якобы наличием этой блокады вместо того, чтобы следовать своим договоренностям.

Отказ армянских спортсменов от участия в крупных соревнованиях на территории Азербайджана — не первый этим летом. Сейчас в Баку проходит другое большое международное спортивное событие — Кубок мира по шахматам. Представителей Армении на этом турнире тоже нет по соображениям безопасности. Хотя восемь лет назад на Кубке мира по шахматам все в том же Баку присутствовали и Левон Аронян, и другие армянские гроссмейстеры.

Полностью гарантировать безопасность никто действительно не может. Провокация может возникнуть откуда угодно. Например, в апреле во время парада стран — участниц чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване на сцену выбежал мужчина, который выхватил флаг Азербайджана у девушки и поджег его. Провокатором оказался дизайнер шоу Арам Николян, который принимал участие в организации мероприятия. После этого азербайджанская делегация покинула Армению и отказалась от участия в чемпионате Европы.