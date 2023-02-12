Елистратов и Ефременкова победили в многоборье в финале Кубка России по шорт-треку

Екатерина Ефременкова и Семен Елистратов стали лучшими в многоборье на финальном этапе Кубка России по шорт-треку, который состоялся в Рыбинске.

У мужчин на 1000 м победил Елистратов, вторым стал Сергей Милованов, третьим — Даниил Ейбог. Елистратов набрал 129,974 балла и выиграл суперфинал. Милованов (129,930) и Ейбог (131,729) — второй и третий соответственно.

Ефременкова в многоборье набрала 141,204 балла, на ее счету также победа в суперфинале. Второй стала Елена Серегина — 142,118, третьей — Алена Крылова (141,789).

При этом на дистанции 1000 м в заключительный день соревнований Серегина опередила Ефременкову в борьбе за победу, Крылова стала третьей.