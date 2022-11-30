Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шорт-трек
Зачет Кубка мира
Новости
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Шорт-трек

Сегодня, 16:09

Елистратов рассказал, что чувствовал колоссальную поддержку на этапе Кубка России в Уфе

Алина Савинова
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион Семен Елистратов остался доволен поддержкой болельщиков на этапе Кубка России по шорт-треку в Уфе.

«Хорошо, что в Уфе для шорт-трека было достаточно много зрителей — город развивается, интересуется шорт-треком. Это большая ответственность — выступать дома, в родных стенах, это всегда волнительно, но мне очень нравится, огромное спасибо за поддержку всем зрителям, фанатам, кто пришел поболеть, потому что поддержка колоссальная. Стадион был не до конца заполнен, надеюсь, что к чемпионату России на отдельных дистанциях, который пройдет в марте в Уфе, мы будем максимально стараться сделать так, чтобы заинтересовалось как можно больше народа. Опять-таки, мне хочется что-то сделать для спорта, шорт-трека. С точки зрения организации все было супер, в последний момент нашли человека, который будет транслировать соревнования. Как я говорил, хромает медийная составляющая», — приводит ТАСС слова 32-летнего спортсмена.

Этап Кубка России по шорт-треку в Уфе стартовал 25 ноября и завершился 27 ноября. Елистратов стал первым в соревновании на дистанции 1 500 м.

Источник: https://tass.ru/sport/16459125
Семен Елистратов
0
Читайте также
Майк Тайсон вступился за Месси после слов Канело: «Придется выйти на ринг»
Болельщика заставили убрать флаг Украины на матче ЧМ-2022 Иран — США
Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тыс. погибших в ВСУ
Что происходит с медициной в Приангарье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Елистратов ожидает аншлаг на третьем этапе Кубка России по шорт-треку в Уфе