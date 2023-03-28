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Прыжки с трамплина

Сегодня, 13:37

Глава федерации прыжков на лыжах России отказался удаленно работать в комитете FIS

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский ответил отказом на предложение Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) удаленно принять участие в майском заседании комитета FIS.

«Я категорически отказываюсь участвовать в работе комитета в таком формате, — цитирует Дубровского ТАСС. — Не вижу смысла присутствовать на заседании удаленно, без права голоса и возможности выразить свою позицию. Считаю, что таким образом FIS проявляет неуважение к представителям России, которые входят в международную федерацию. В любом случае итоговые протоколы мы получим».

Заседания технических комитетов FIS пройдут в Дубровнике с 3 по 5 мая.

Ранее о своем отказе принять участие в работе комитетов заявили президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, глава Федерации фристайла России Алексей Курашов и президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Источник: ТАСС
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