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Прыжки с трамплина

Сегодня, 19:50

Климов рассказал о своей популярности после успеха на Играх в Пекине

Виктория Кравченко
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Российский прыгун с трамплина Евгений Климов рассказал о своей популярности после успеха в Пекине.

«Жизнь изменилась сильно после завоеванной серебряной медали на Олимпийских играх. Она стала более бурной, насыщенной. Меня стали приглашать на разные мероприятия, — рассказал Климов на мероприятии с участием сборной России по прыжкам с трамплина в государственном музее спорта. — Я посетил КВН, ходил в театры. Меня звали не в роли зрителя, а в качестве жюри или эксперта. Приглашают вот и на такие встречи, как сегодня, чтобы зарядить юное поколение. В плане количества событий жизнь точно изменилась», — цитирует Климова «Спорт День за Днем».

29-летний спортсмен является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/grazhdaninu-rf-v-takikh-usloviyakh-eto-delat-nelzya-prygun-s-tramplina-klimov-ob-uchastii-v-olimpiad
Евгений Климов
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