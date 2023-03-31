Климов рассказал о своей популярности после успеха на Играх в Пекине

Российский прыгун с трамплина Евгений Климов рассказал о своей популярности после успеха в Пекине.

«Жизнь изменилась сильно после завоеванной серебряной медали на Олимпийских играх. Она стала более бурной, насыщенной. Меня стали приглашать на разные мероприятия, — рассказал Климов на мероприятии с участием сборной России по прыжкам с трамплина в государственном музее спорта. — Я посетил КВН, ходил в театры. Меня звали не в роли зрителя, а в качестве жюри или эксперта. Приглашают вот и на такие встречи, как сегодня, чтобы зарядить юное поколение. В плане количества событий жизнь точно изменилась», — цитирует Климова «Спорт День за Днем».

29-летний спортсмен является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.