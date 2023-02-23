Большунов назвал чемпионат мира по лыжным гонкам «грязными» соревнованиями

Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов назвал чемпионат мира по лыжным гонкам-2023, который проходит в Словении, «грязным» стартом.

«Если честно, то мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования, думаю, что лучше соревноваться там, где нас ждут. Сначала ты разочаровываешься, но сейчас в России проводятся отличные соревнования, организуются трансляции, и ты забываешь об этом.

Соревнования грязные, потому что нас туда не пускают не по спортивному принципу? Конечно, все сильнейшие должны бегать вместе. Поэтому об этих непонятных стартах я даже говорить не хочу. Мне классно, что я нахожусь сейчас здесь», — приводит ТАСС слова Большунова.

При этом спортсмен отметил, что не собирается отказываться от участия в международных соревнованиях в будущем, но намерен сосредоточиться на российских турнирах в связи с отстранением наших лыжников.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в марте 2022 года. В октябре прошлого года отстранение было продлено до конца сезона-2022/23.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2023 проходит в Планице с 21 февраля по 5 марта.

В четверг, 23 февраля Большунов занял третье место в финале классического спринта на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке. Он уступил победителю Сергею Устюгову 1,39 секунды. Вторым стал Александр Терентьев.