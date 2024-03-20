Большунов и Коростелев выиграли командный спринт на чемпионате России

Савелий Коростелев и Александр Большунов, выступающие за Архангельскую область, стали победителями командного спринта классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам.

Илья Семиков и Ермил Вокуев, которые представляют первую команду Коми, завоевали серебряные медали. Иван Горбунов и Сергей Ардашев принесли Республике Татарстан бронзу.

Ранее команда Архангельской области в лице Марии Истоминой и Вероники Степановой выиграла женский командный спринт.

Соревнования проходят с 15 по 25 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе (Архангельская область).

Чемпионат России по лыжным гонкам-2024

Командный спринт, классический стиль

Мужчины. Топ-3

1. Савелий Коростелев — Александр Большунов (Архангельская область-1) — 18.10,5.

2. Илья Семиков — Ермил Вокуев (Республика Коми-1) — отставание 4,6 секунды.

3. Иван Горбунов — Сергей Ардашев (Республика Татарстан-1) +7,9.