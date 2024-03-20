Вокуев рассказал, что не тренировался много перед чемпионатом России

Российский лыжник Ермил Вокуев рассказал о своих кондициях на чемпионате России-2024.

«Здесь очень высокая конкуренция, но я уже хорошо знаю своих соперников. Я доволен вчерашней гонкой и своим состоянием, мне кажется, я набрал хорошие кондиции. Не могу сказать, что много тренировался, но у нас постоянно проходят старты», — приводит ТАСС слова Вокуева

19 марта Вокуев выиграл гонку классическим стилем с раздельного старта на чемпионате России и прервал серию из 23 побед трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. 20-го числа он вместе с Ильей Семиковым стал серебряным призером командного спринта.