Пантрина — о Смирновой: «Я бы тоже плакала — четвертое место самое обидное»

Российская лыжница Елизавета Пантрина высказалась о втором месте в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.

«Я еще пока не поняла этих эмоций. Я не должна была бежать скиатлон, мы больше готовимся на коньковую разделку, но я сказала, что хотела бы пробежать, попробовать себя. Я уже очень давно, года три, не бегала скиатлон. И сегодня для меня это был хороший опыт, я довольна. На последнем подъеме поняла, что могу догнать Анастасию Кулешову. Увидела, что она уже «плывет», а у меня еще были силы, я включилась, разогналась на последний подъем, растолкалась на спуск, накатила и уже на финишной прямой я ее обогнала», — приводит «Чемпионат» слова Пантриной.

Также она ответила на вопрос, видела ли состояние Екатерины Смирновой на награждении.

«Про Катю ничего сказать не могу, она тоже боролась до конца. Я с ней еще не разговаривала, что там у нее произошло. Катя тоже молодец. Она плакала на награждении? Я бы тоже плакала — четвертое место самое обидное», — добавила лыжница.

Победительницей скиатлона стала Наталья Непряева. Третьей к финишу пришла Анастасия Кулешова.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023 проходит в Тюмени с 18 по 26 марта.