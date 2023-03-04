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Сегодня, 08:15

Тренер сборной России по лыжам рассказал о цензуре в Норвегии

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Юрий Бородавко.
Фото Global Look Press
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в интервью «СЭ» поддержал предложение лыжницы Юлии Ступак организовать встречу без посредников с иностранными коллегами, сославшись на их политизированность.

— Пригласить норвежцев на российские соревнования не хотели бы? Понятен их ответ, но как жест доброй воли.

— Норвегия на сегодняшний день недружественная нам страна. И они ведут по отношению к нам очень агрессивную политику. Мне больше понравилось предложение Юли Ступак — встретиться и обсудить ситуацию с их спортсменами. Они очень все закрытые и политизированные, и у них существует жесткая цензура. На больших соревнованиях, чемпионате мира, Олимпийских играх у них есть пресс-атташе, без которого они не имеют права дать ни одного интервью. Он все время держит все под контролем, их корректирует, подсказывает, что нужно отвечать.

Хотелось бы встретиться наедине со спортсменами, чтобы и рассказать нашу позицию, и спросить их мнение про нас. По крайней мере, чтобы они не куда-то в пустоту говорили и задавали вопросы, а чтобы они могли спросить напрямую у нас, а мы могли ответить им. И наоборот, они могли ответить нам. Чтобы появилась ясность и понимание.

— Будет странно, если я не спрошу — а у нас цензуры нет?

— Да, конечно, цензура есть, и корпоративная этика, все это есть. Но у нас никто не запрещает никому ничего говорить. Все равно у нас все высказываются, если вы посмотрите — здесь спортсмены дают интервью, у всех очень разноплановые мнения. Это говорит о том, что каждый говорит все, что думает. Нет человека, который бы отслеживал и указывал, что отвечать и что не говорить. Нет санкционных мер к спортсменам, которые как-то высказались. Как существует в Норвегии, когда после выступления Астрид Якобсен на человека набросились. И непонятно, как она будет жить дальше, — усомнился Бородавко.

Полностью интервью со старшим тренером сборной России читайте на сайте «СЭ».

Сборная России по лыжным гонкам
Юрий Бородавко
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