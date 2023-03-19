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Сегодня, 10:50

Вяльбе: «Несмотря ни на какие преграды, мы должны думать о нашей цели — Олимпиаде»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги сезона без международных стартов.

— Как оцените итоги сезона без международных стартов? Как спортсмены находят мотивацию?

— Я не очень люблю слово «мотивация» для спортсменов, потому что у спортсменов должна быть цель, — сказала Вяльбе. — Если у него есть цель, значит, есть мотивация. Наша цель — следующие Олимпийские игры в Италии. Мы к ним готовимся. Несмотря ни на какие преграды, мы должны думать об этой цели. Думаю, кто наблюдает за лыжными гонками, видели, что у нас ни одного старта не прошло без интереса, без реальной борьбы. В целом, кто бы там что ни говорил, лучшие лыжники планеты находятся здесь, в Тюменской области.

Российские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Турине и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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