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Сегодня, 10:57

Вяльбе: «Сейчас Устюгову будет как-то нелепо уходить»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Сергей Устюгов.
Фото Соцсети
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала «СЭ» заявление олимпийского чемпиона Сергея Устюгова, который может завершить карьеру после этого сезона.

— Сергей Устюгов выиграл спринт и заговорил о завершении карьеры. Как вы это восприняли?

— Сергей уже говорил об этом в начале сезона, — сказала Вяльбе «СЭ». — Я с этим безусловно не согласна. Но это решение спортсмена. Он уже взрослый, не юниор. Мне более обидно было слышать такое от Анастасии Кулешовой, которая перед Олимпиадой решила остаться дома и заниматься ребенком. Я была уверена, что она осознает, когда будет поздно. Так и получилось. Считаю, что Сергею будет как-то нелепо сейчас уходить. Но это будет его решение. Я никогда никого не уговариваю. Потому что из-под палки великим ты не станешь.

— Где, на ваш взгляд, он может себя найти? Просто он вообще не понимает.

— Может быть, попробовать тренером. Хотя не каждый великий спортсмен может стать хорошим тренером. В целом думаю, что для Сергея это будет большая проблема. Особенно с его характером. Ему будет достаточно сложно.

— Возраст позволяет ему еще бегать и бегать. Согласны?

— Я не знаю, с чего он решил вдруг завязать. Хороший сезон. Что у него там в голове? Серега — сложный человек. Пусть сам решает, как считает нужным. Я приму любое его решение.

В субботу, 18 марта Устюгов в интервью «СЭ» после победы в спринте на чемпионате России заявил, что рассматривает вариант с завершением карьеры по окончании сезона-2022/23.

Александр Терентьев (слева), Сергей Устюгов (в&nbsp;центре) и&nbsp;Александр Большунов. «Нигде таких денег, как в спорте, не заработаю». Устюгов снова выиграл спринт и заговорил о завершении карьеры

Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
Сергей Устюгов
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