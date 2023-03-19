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Сегодня, 11:12

Вяльбе: «Говорила Большунову, чтобы не бежал спринт»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «СЭ», что предлагала Александру Большунова и его тренеру Юрию Бородавко пропустить спринт на чемпионате России в Тюмени.

— Третье место в спринте — это показатель того, что форма у Большунова не такая уж плохая. Согласны?

— Если честно, я и Юрию Викторовичу (Бородавко) говорила, и Саше, чтобы не бежать спринт, — сказала Вяльбе «СЭ». — Он реально болел, практически не тренировался. Просто всегда переживаю, потому что это может отражаться на сердце, когда ты не до конца выздоровел. Но Саша любит тренироваться. Это большой плюс. Но хотелось, чтобы он выходил на старт абсолютно здоровым. Он сейчас здоров, но много пропустил. Знаем Сашу и его желание побеждать. Только уважение.

— Сам рвется выступать?

— Не знаю, как другие спортсмены, я тоже ждала, чтобы наступила зима, когда можно соревноваться. Потому что ты каждый день тренируешься, а ради чего? Конечно, ради соревнований. Сашка заряжен на соревнования и готов бежать все. Самое главное, что он не бросает и всегда борется. Даже если это трудно и не идет.

В субботу, 18 марта победителем спринта классическим стилем на чемпионате России в Тюмени стал Сергей Устюгов. Вторую строчку занял Александр Терентьев, Александр Большунов финишировал третьим.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Елена Вяльбе
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